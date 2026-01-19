Chiavenna studenti picchiati e rapinati | arrestati cinque minorenni e un 19enne

A Chiavenna, cinque minorenni e un giovane di 19 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver commesso diverse rapine, causando lesioni e minacce ai danni di altre persone. L'episodio, avvenuto presso la stazione ferroviaria e zone limitrofe, rappresenta un ulteriore episodio di violenza tra giovanissimi nella zona di Sondrio. Le autorità continuano le indagini per approfondire i dettagli dell'accaduto.

Sondrio, 19 gennaio 2026 – Ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi. Cinque minorenni e un 19enne sono stati arrestati con l'accusa di aver messo a segno una serie di rapine con lesioni e minacce alla stazione ferroviaria di Chiavenna (Sondrio) o nelle zone vicine. CHIAVENNA DERAGLIA LOCOMOTRICE TRENORD A PRATA CAMPORTACCIA - (NATIONAL PRESSORLANDI) Nel mirino studenti che si recavano a scuola o che al termine delle lezioni tornavano a casa e che sono stati derubati di cellulari, soldi e capi di abbigliamento firmati. Ragazzini rapinati in stazione. Identificati quattro aggressori. Il più grande ha sedici anni Durante le indagini i carabinieri di Chiavenna e Morbegno sono riusciti a identificare i ragazzi e il gip di Sondrio e quello dei minori di Milano hanno emesso le ordinanze di custodia cautelare, tre in carcere e tre ai domiciliari, per i giovani che sono stati fermati in Valtellina e in altre zone d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Cremona, tre minorenni sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine sui tentativi di rapina aggravata avvenuti ad aprile. I carabinieri hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti di giovani ritenuti responsabili di aver partecipato a episodi di violenza e intimidazione. L’operazione mira a garantire la sicurezza e a contrastare comportamenti criminali tra i minori nella zona.

