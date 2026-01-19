Chiara Squaglia lascia Striscia la Notizia come Max Laudadio e Stefania Petix | cosa farà adesso l'inviata
Chiara Squaglia ha annunciato la sua uscita da Striscia la Notizia, dopo oltre dieci anni nel ruolo di inviata. La decisione segna un cambiamento importante nella sua carriera, che potrebbe aprire nuove opportunità professionali. Restano da scoprire i prossimi passi della giornalista, che ha contribuito con impegno all’approfondimento e all’informazione nel corso degli anni.
Come Max Laudadio e Stefania Petix, anche Chiara Squaglia lascia Striscia La Notizia. Ecco cosa potrebbe fare la giornalista dopo oltre 10 anni come inviata nel programma.🔗 Leggi su Fanpage.it
