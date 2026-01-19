Chiara Petrolini la difesa | Non è certo che il neonato sia nato vivo La psicoterapeuta cita la nonna e l' imputata si commuove

Chiara Petrolini, psicoterapeuta, mette in discussione l’esito del parto, affermando che non è certo che il neonato sia nato vivo. La sua testimonianza, basata anche su ricordi della nonna, ha suscitato emozioni tra i presenti. Il caso si svolge in un contesto di grande attenzione, evidenziando la complessità delle dinamiche psicologiche coinvolte e il delicato equilibrio tra verità e interpretazione.

Il caso di Chiara Petrolini colpisce per la freddezza dei dettagli e la complessità psicologica che sta emergendo in aula. Mettere in fila i fatti, dalle radici familiari fino agli sviluppi dell'ultima udienza a Parma, aiuta a restituire ordine a una vicenda estremamente frammentata. Le radici Tutto partirebbe da un’infanzia segnata da un controllo soffocante. Secondo la psicoterapeuta Francesca Stefani, che segue Chiara dal 2 settembre 2024, la ragazza è cresciuta in un contesto rigidissimo dove, già a 5 o 6 anni, le veniva imposto come comportarsi e persino come manifestare i sentimenti: «'Devi dire, non devi dire, devi piangere, non devi piangere', un contesto estremamente rigido». 🔗 Leggi su Leggo.it

La consulente di Chiara Petrolini: "Non è certo che il primo figlio sia nato vivo"

Nuovi sviluppi emergono nel caso di Chiara Petrolini, giovane di Traversetolo accusata di aver ucciso e sepolto due neonati. La consulente della 22enne ha evidenziato che non è certo che il primo figlio sia nato vivo. La vicenda desta attenzione e si approfondiscono gli aspetti investigativi e giudiziari relativi alla vicenda.

