Chi sono la moglie e le figlie di Claudio Batta | Tre buoni motivi per cui bere

Da metropolitanmagazine.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Batta, noto al pubblico come Capocenere di Zelig, è un comico e attore italiano. La sua famiglia, composta dalla moglie e dalle figlie, rappresenta un aspetto importante della sua vita privata. In questo articolo, approfondiremo chi sono, quali sono i valori che condividono e come influenzano il suo percorso professionale. Tre motivi per cui bere, infatti, trovano radici anche nel suo contesto familiare e personale.

Claudio Batta, pseudonimo di Claudio Battagello, è uno dei volti storici di Zelig, grazie al personaggio che lo ha reso noto al grande pubblico: Capocenere, ovvero “l’ E nigmista”. Oltre al programma, di cui è ormai un vero veterano, ha recitato nella sit-com Belli Dentro, trasmessa su Canale 5, nella quale ha interpretato il capo-cella Ciccio. Ha preso parte anche a diversi film, fra i quali Animali Felici, Tutti all’attacco, Crociera Vianello. Il comico milanese ha inoltre scritto due libri: La nimmistica ( Kowalski Editore, 2003) e Uttobene uttobene. Le crociate di una body guard in tournée ( Kowalski Editore, 2004). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono la moglie e le figlie di claudio batta tre buoni motivi per cui bere

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie e le figlie di Claudio Batta: «Tre buoni motivi per cui bere»

Leggi anche: Chi sono la moglie e l’ex ereditiera di Claudio Santamaria, Francesca Barra e Delfina Delettrez Fendi (entrambe le mamme delle sue figlie)

Leggi anche: Chi è Patrizia Marinucci, la moglie di Pietro Orlandi e chi sono le tre figlie (che hanno partecipato a X Factor)

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

sono moglieFrancesco Sarcina, chi è la moglie Nayra Garibo: la risposta infuocata a Clizia Incorvaia dopo Verissimo - Scopriamo di più sulla compagna del cantante che ha replicato alle recenti dichiarazioni televisive della sua ex moglie: chi è e cosa ha detto. libero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.