Chi sono Antonio e Cecilia Bigi fratello e sorella morti nell’incidente sulla provinciale 41 Altamura-Laterza

Altamura piange la perdita di Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella di 21 e 25 anni, deceduti in un incidente sulla provinciale 41 tra Altamura e Laterza. L’incidente, avvenuto nelle prime ore di domenica 18 gennaio, ha sconvolto la comunità locale, lasciando un vuoto tra amici e familiari. La vicenda solleva riflessioni sulla sicurezza stradale e sul dolore condiviso in momenti di grande lutto.

Altamura-Laterza: i morti nell’incidente sono due, fratello e sorella di 25 e 24 anni Tre feriti di cui uno in coma

Nella tragedia avvenuta ieri all’alba tra Altamura e Laterza, sono deceduti due giovani, un uomo di 25 anni e una donna di 24. Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni critiche e in coma. L’incidente ha causato un grave lutto familiare e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

