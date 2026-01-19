Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, è stato un ballerino napoletano riconosciuto per il suo talento e la carriera nel mondo della danza. Nel corso degli anni, aveva ricevuto il Premio Salerno Danza alla carriera e gestiva il bar Stella. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel panorama artistico e personale della famiglia.

Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, si è spento oggi all’età di 61 anni. Ballerino napoletano di grande talento, aveva ricevuto in passato il Premio Salerno Danza alla carriera, nell’ambito della XXIV edizione diretta da Corona Paone, étoile del San Carlo, e da Luigi Ferrone, primo ballerino del Massimo partenopeo. Il riconoscimento celebrava una vita dedicata alla danza, spesso vissuta in sordina, e che molti, leggendo il cognome, avrebbero istintivamente associato al più celebre figlio Stefano volto amato dal grande pubblico. Un premio a sorpresa. La notizia del riconoscimento lo aveva colto di sorpresa, convinto di dover semplicemente assistere a uno spettacolo dell’amico e collega Luigi Ferrone, aveva scoperto solo pochi giorni prima di essere lui il premiato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi era Enrico, il papà di Stefano De Martino: ex ballerino, il premio alla carriera, il bar Stella

Lutto per Stefano De Martino, è morto il papà Enrico: l’ex ballerino professionista aveva 61 anniÈ scomparso a 61 anni Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino.

Stefano De Martino, morto papà Enrico: l'ex ballerino professionista aveva 61 anniStefano De Martino, noto ex ballerino professionista, ha perso il padre Enrico, di 61 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

De Martino, chi era il papà Enrico: l’addio al ballo e la malattia - Scomparso all'età di 61 anni, il padre del conduttore ha dovuto abbandonare la sua carriera da ballerino a soli 25 anni. libero.it