Sara Baccarini è un’attrice italiana e compagna di Massimiliano Bruno. La loro relazione, caratterizzata da equilibrio tra serenità e passione, ha dato alla luce il loro figlio, Adriano. La coppia condivide un legame stabile e discreto, mantenendo un profilo riservato sulla vita privata. Sara Baccarini si distingue per il suo talento artistico e il suo modo di vivere la famiglia con naturalezza e rispetto.

L’attrice Sara Baccarini è la fidanzata di Massimiliano Bruno: dalla loro unione è arrivato Adriano, unico figlio della coppia. Oggi il regista sarà ospite a La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno, dove presenterà il nuovo film 2 Cuori E 2 Capanne, che vede protagonisti Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo nelle sale a partire dal 22 gennaio. Nato a Roma nel 1970 in una famiglia di origini calabresi, debutta sul piccolo schermo recitando nelle serie Linda E Il Brigadiere nel 1997. Lo vediamo successivamente anche in Un Medico In Famiglia, mentre al cinema figura in Tutti Contro Tutti e Questa Notte È Ancora Nostra tra le varie pellicole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Sara Baccarini, la fidanzata di Massimiliano Bruno: “Un rapporto che scorre tra sereno e passione”

Leggi anche: La Roma di Massimiliano Bruno

Spalletti, messaggio di Gasperini: «Rapporto amichevole, clima sereno tra noi. Sta cercando di portare il suo calcio e le sue idee»

Gian Piero Gasperini ha sottolineato un rapporto amichevole e un clima sereno con Spalletti, evidenziando il suo impegno nel portare il suo calcio e le sue idee. La conferenza stampa alla vigilia di Juve-Roma ha messo in luce l’armonia tra i due allenatori, pronti a sfidarsi con rispetto e determinazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Chi è Sara Baccarini, la fidanzata di Massimiliano Bruno: “Un rapporto che scorre tra sereno e passione” - L’attrice Sara Baccarini è la fidanzata di Massimiliano Bruno: dalla loro unione è arrivato Adriano, unico figlio della coppia. msn.com

Per consentire lavori di getto calcestruzzo al civico 5, mercoledì 14 gennaio dalle 8.30 alle 14.30 (e fino a fine lavori) Corso Baccarini sarà chiuso al transito nel tratto tra via XX Settembre e Corso Mazzini. facebook