Chi è Jakirovic il nuovo difensore appena acquistato dall’Inter | è figlio d’arte

Jakirovic è il nuovo difensore acquistato dall’Inter, proveniente da una famiglia di calciatori. Figlio d’arte, si sta preparando per le visite mediche a Milano nei prossimi giorni. Con questa operazione, il club rafforza la propria linea difensiva, puntando su un giovane con esperienza e potenzialità. Resta da seguire il suo percorso di adattamento e crescita all’interno della rosa nerazzurra.

Chi è Jakirovic. L'Inter ha chiuso per Jakirovic e il difensore nei prossimi giorni sarà a Milano per le visite mediche. A quanto pare il croato si aggregherà subito, a differenza di Mlacic che voleva restare in patria fino a fine stagione con la trattativa che è poi saltata. Recepito il no di Mlacic, l'Inter ha chiuso subito per Jakirovic per una cifra di 2,5 milioni di euro più 2 di bonus. Vinta così la concorrenza di altri club. Chi è Jakirovic: Milano nel suo destino. Jakirovic è nato a Pozega in Croazia nel gennaio 2008, in patria viene considerato un potenziale crack.

L'Inter alza l'offerta per Leon Jakirovic x.com

