Chi è il massaggiatore più bravo di Londra?

Se cerchi il massaggiatore più qualificato di Londra, hai trovato la persona giusta. Con la simpatia di Eddie Murphy e la capacità di adattarsi al ritmo di jazz come Ella Fitzgerald, offre un’esperienza di massaggio unica e rilassante. La sua professionalità e sensibilità sono al servizio del benessere, rendendo ogni sessione un momento di comfort e ascolto.

Ha la risata di Eddie Murphy e ti massaggia al ritmo di Ella Fitzgerald o di qualche altro musicista jazz a piacimento. Alpho nsus Modebe riceve alla Charterhouse Clinic, nel quartiere residenziale e molto chic Marylebone di Londra. Segnatevi indirizzo e nominativo perché girano voci che sia il miglior terapista di Londra, in questo momento. La sua carriera come massaggiatore, del resto, cominciata nel mezzo dei suoi 40 anni (ha un passato nel marketing della moda, dell'ospitalità e della skincare) affonda le radici nella sua infanzia. Tutto cominciò quando Alphonsus, nato e cresciuto a Londra, da famiglia di origini nigeriane, all' età di 9 anni cominciò, con le sue mani davvero portentose, a massaggiare mani e braccia di sua mamma, infermiera.

