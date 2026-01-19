Giulia Campesi, giovane donna di circa 30 anni, è una presenza stabile nel programma Forum condotto da Barbara Palombelli su Canale 5. Con capelli lunghi castani, partecipa come opinionista e figura di riferimento per gli spettatori. Su Instagram condivide momenti della sua vita quotidiana, mantenendo un profilo discreto e professionale. Al momento, non sono disponibili dettagli sul suo stato sentimentale o altre attività.

Tra i volti di Forum c’è da anni Giulia Campesi. La giovane, dai capelli lunghi castani, è un personaggio fisso del programma condotto da Barbara Palombelli, in onda ogni mattina su Canale 5. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere sulla sua vita. Giulia Campesi: quanti anni ha, di dov’è, com’è arrivata in TV. Leggi anche: Chi è Chiara Stile di Forum: età, fidanzato, carriera, Instagram. Nata a Cagliari il 29 settembre 1996, nel segno della Bilancia, nel 2026 compie 30 anni. Si fa chiamare Giulietta e lavora anche come influencer. Da qualche anno, la vediamo tra i volti fissi di Forum, precisamente come assistente della conduttrice. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Chi è Giulia Campesi di Forum: età, lavoro, compagno, Instagram

La miss cagliaritana Giulia Campesiin gara tra le Top model Italia 2014 - le tre puntate dedicate al mondo della moda e della bellezza. unionesarda.it

dopo 2 mesi di lavoro è pronto il best of forum con Camilla Ghini e anche Chiara Stile e Giulia Campesi, 1. 62 GIGA di video in 1080 per un'ora di durata, disponibile in privato - facebook.com facebook