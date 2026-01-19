Chi è Flavio Ubirti tronista di Uomini e Donne? Età e Instagram

Flavio Ubirti è diventato tronista a Uomini e Donne dopo la partecipazione a Temptation Island. Nato nel 1990, ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo percorso e la sua personalità. È attivo sui social, in particolare su Instagram, dove condivide momenti della sua vita. L’articolo approfondisce chi è, la sua età e il suo profilo social, offrendo un quadro completo sul personaggio approdato nel programma.

Single dell’edizione del 2025 di Temptation Island e nuovo tronista di Uomini e Donne, ecco chi è il tentatore Flavio Ubirti. Tutto su di lui tra età, altezza, vita privata e Instagram dove poterlo seguire. Qual è la data di nascita il nome e cognome completo e l’età del tentatore e tronista di Uomini e Donne? Lui è Flavio Ubirti ed è apparso tra i single dell’ultima edizione di Temptation Island. Il ragazzo è nato 2 maggio 2001 e ha 24 anni. È del segno zodiacale del Toro. Quanto è alto Flavio di Uomini e Donne? Il tentatore è alto all’incirca 1 metro e 85 centimetri. Non siamo certi invece del peso. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Flavio Ubirti, tronista di Uomini e Donne, si prepara a fare la sua scelta tra Nicole Belloni e Martina Cardamone. Dopo mesi di conoscenze e confronti, sono in programma due esterne decisive tra il 15 e il 16 dicembre 2025, che segneranno il destino del tronista e il suo percorso nel programma.

