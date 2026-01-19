Chi è Claudio Carlomagno il femminicida di Federica Torzullo
Claudio Carlomagno è l'uomo sospettato dell'omicidio di Federica Torzullo. Dal decreto di fermo si evidenzia un rapporto complicato con i genitori e l'assenza di amicizie, elementi che contribuiscono a delineare il suo profilo. La vicenda ha suscitato attenzione sull'importanza di approfondire le dinamiche personali e relazionali in casi di violenza.
Claudio Carlomagno, chi è il marito di Federica Torzullo indagato per omicidio: la mamma assessore ad Anguillara e l'azienda di movimento terra, il cadavere nel piazzaleClaudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, è attualmente ascoltato presso la caserma dei carabinieri.
È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito: Claudio Carlomagno in casermaFederica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia l’8 gennaio, è stata trovata morta all’interno dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, ora in caserma.
Claudio Carlomagno stava per fuggire: ha provato a bruciare il corpo di Federica Torzullo e farlo a pezzi - L'ex marito di Federica Torzullo avrebbe provato a bruciare e fare a pezzi il cadavere della donna per occultarlo
Claudio Carlomagno ha cercato di fare a pezzi e incendiare il corpo della moglie Federica Torzullo dopo averla uccisa. È questo uno dei dettagli che emerge nel decreto di fermo a carico dell'uomo che da ieri si trova in carcere a Civitavecchia. Il 45enne, a ca
Federica Torzullo, Claudio Carlomagno non risponde all'interrogatorio. Il pm: "Colpita in volto con ferocia"
