Chi è Claudio Carlomagno il femminicida di Federica Torzullo

Claudio Carlomagno è l'uomo sospettato dell'omicidio di Federica Torzullo. Dal decreto di fermo si evidenzia un rapporto complicato con i genitori e l'assenza di amicizie, elementi che contribuiscono a delineare il suo profilo. La vicenda ha suscitato attenzione sull'importanza di approfondire le dinamiche personali e relazionali in casi di violenza.

Anguillara Sabazia, scomparsa Federica Torzullo: indagato il marito - Ore 14 del 13/01/2026

Claudio Carlomagno ha cercato di fare a pezzi e incendiare il corpo della moglie Federica Torzullo dopo averla uccisa. È questo uno dei dettagli che emerge nel decreto di fermo a carico dell'uomo che da ieri si trova in carcere a Civitavecchia. Il 45enne, a ca - facebook.com facebook

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno non risponde all’interrogatorio. Il pm: “Colpita in volto con ferocia" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.