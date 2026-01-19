Chi è Alessia Anzioli di Striscia | età origini lavoro fidanzato Instagram

Alessia Anzioli, 23 anni, originaria di Milano, è una delle nuove Veline di Striscia la Notizia 2026. Laureata in comunicazione, lavora come modella e influencer. Su Instagram condivide momenti della sua vita quotidiana, mantenendo un profilo riservato. È fidanzata e partecipa al cast del noto tg satirico di Canale 5, che torna in prima serata con sei nuovi volti dal 22 gennaio.

Alessia Anzioli è una delle sei nuove Veline di Striscia la Notizia 2026. Il tg satirico di Antonio Ricci, da giovedì 22 gennaio, sbarca in prima serata su Canale 5 con sei nuovi volti. Una grande novità per il pubblico, da sempre abituato a vedere due Veline esibirsi nel famoso studio, che ora cambia anche scenografia. C’è tanta curiosità di scoprire i dettagli delle vite di queste talentuose e bellissime ragazze, scelte per il debutto nel prime time. Alessia è una di loro. Ma chi è? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa bellissima e talentuosa ragazza con gli occhi verdi e i capelli lunghi castani. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

