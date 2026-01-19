Chelsea-Pafos FC Champions League 21-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici di Chelsea-Pafos FC, partita valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 21:00. Approfondiamo formazioni, quote e previsioni, con un focus sull'importanza di questa sfida per il percorso delle due squadre nel torneo.

Il Chelsea non può assolutamente steccare la gara casalinga contro il Pafos, in programma mercoledì sera e valida per la settima giornata del girone unico di Champions League. I londinesi hanno infatti assoluto bisogno dei 3 punti se vogliono continuare a giocarsi le loro chance per un posto nelle prime otto della classifica, per evitare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

