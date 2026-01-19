Chelsea-Pafos FC Champions League 21-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi della partita Chelsea-Pafos FC, valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League, in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 21:00. Verranno fornite informazioni sulle formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di un confronto importante per entrambe le squadre. Un approfondimento utile per chi desidera seguire con attenzione questo incontro.

Il Chelsea non può assolutamente steccare la gara casalinga contro il Pafos, in programma mercoledì sera e valida per la settima giornata del girone unico di Champions League. I londinesi hanno infatti assoluto bisogno dei 3 punti se vogliono continuare a giocarsi le loro chance per un posto nelle prime otto della classifica, per evitare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Chelsea-Pafos FC (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiAnalisi e pronostici di Chelsea-Pafos FC, partita valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 21:00.

