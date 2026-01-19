Checco Zalone continua a registrare grandi risultati al box office. Nel weekend tra il 15 e il 18 gennaio, il suo film

Il successo di Checco Zalone non conosce pause. Con altri 3,5 milioni di euro nel weekend fra il 15 e il 18 gennaio e 1,6 milioni solamente nelle ultime 24 ore, il suo Buen Camino è diventato il più grande incasso della storia al botteghino nazionale. L’ultimo lungometraggio del comico pugliese, stavolta nei panni di un ricco erede vanitoso e superficiale impegnato nel difficile rapporto con la figlia, ha superato il primato di Avatar che resisteva addirittura dal 2009 (68,6 milioni di euro) ed è divenuto anche il primo a sfondare il tetto dei 70 milioni al box office: al 19 gennaio 2026, infatti, gli incassi sono pari a 70. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Checco Zalone, gli incassi di tutti i suoi film fino al 2025

Il cinema di Checco Zalone continua a registrare risultati significativi. Con l’incasso di 3,7 milioni di euro il 29 dicembre, il suo film

