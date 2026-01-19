In questa puntata di Che tempo che fa del 18 gennaio, vengono presentate le pagelle di Ornella, con momenti di emozione e sorpresa. Mahmood riceve un 9 per le sue lacrime, mentre Camilla debutta con un 10. Fabio Fazio ha mantenuto la promessa di trasformare lo studio in un teatro, accogliendo artisti e ospiti, tra cui anche Ondina, la cagnolina di Fazio.

Era una promessa. E Fabio Fazio l’ha mantenuta. Lo studio di Che tempo che fa si è trasformato in un grande teatro che ha accolto artisti di ogni genere, perfino Ondina, la sua adorata cagnolina, non ha mancato all’appuntamento. Ornella Senza Fine è l’omaggio che domenica 18 gennaio ha riportato in tv il programma del Nove – in pausa per le feste natalizie – e che ha messo a segno una serata difficile da dimenticare. Con il padrone di casa, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, sono arrivati moltissimi artisti e perfino la sua amata nipote Camilla, alla sua prima volta in televisione. Ma com’è andata la serata? Ecco il nostro pagellone. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, Ornella Senza Fine, le pagelle del 18 gennaio: le lacrime di Mahmood (9), la prima volta di Camilla (10)

Gli ospiti di Domenica in del 18 gennaio. Che tempo che fa diventa “Ornella senza fine” e cambia orario

Il 18 gennaio, Domenica In e Che Tempo Che Fa offrono un palinsesto ricco di ospiti e momenti speciali. Su Rai 1, Mara Venier accoglierà vari personaggi nel suo tradizionale appuntamento pomeridiano, mentre in prima serata Fabio Fazio e Luciana Littizzetto renderanno omaggio a Ornella Vanoni con una puntata speciale intitolata

