Chanel Totti ha recentemente cambiato look, mostrando un’immagine che richiama lo stile della madre, Ilary. Con un semplice trattamento di bellezza, ha ottenuto un risultato naturale e raffinato, evidente nel suo nuovo aspetto. Questo cambiamento sottolinea come anche i più giovani possano trarre ispirazione dai propri genitori, mantenendo un’eleganza discreta. Per scoprire i dettagli di questa trasformazione, consultate l’articolo su Novella 2000.

Un colpo di spazzola e il gioco è fatto per Chanel Totti. È bastato un pomeriggio nel salone di bellezza. Basta guardarla per un istante: le onde cadono morbide sulle spalle, il biondo lascia spazio a un castano caldo e profondo, e lo sguardo si accende di una luce familiare. Non è solo questione di acconciatura, è un’attitudine. Chanel, appena diciottenne, sembra aver deciso di abbracciare definitivamente quell’eredità estetica che la lega a doppio filo a mamma Ilary. Quello che i follower hanno visto nelle ultime storie Instagram non è solo un cambio di colore, ma un vero e proprio “passaggio di testimone” visivo che ha lasciato tutti a bocca aperta per l’incredibile somiglianza. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chanel Totti, il riflesso perfetto: quel nuovo look che ci riporta a mamma Ilary

