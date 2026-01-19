Champions League settima giornata su Sky e NOW | Inter Napoli e Atalanta in campo

La settima giornata della UEFA Champions League si svolgerà il 20 e 21 gennaio, con 17 partite trasmesse in diretta su Sky e disponibili in streaming su NOW. Le gare coinvolgeranno club di spicco come Inter, Napoli e Atalanta, offrendo agli appassionati un'occasione per seguire gli incontri più importanti del torneo in modo semplice e affidabile.

Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio torna la UEFA Champions League con 17 partite live su Sky e in streaming su NOW. In evidenza Inter-Arsenal, Copenhagen-Napoli e Atalanta-Athletic Bilbao, con Diretta Gol e studi dedicati. La UEFA Champions League 20252026 torna protagonista su Sky e NOW con la settima giornata della "league phase", penultimo turno prima della fase decisiva. Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio sono 17 le partite live, tutte da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

