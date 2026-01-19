Champions League Napoli a caccia dei playoff | le parole di Conte e Hojlund

Il Napoli si prepara ad affrontare le ultime sfide della fase a gironi della Champions League, con l’obiettivo di conquistare un posto ai playoff. In conferenza stampa, allenatore Conte e attaccante Hojlund hanno condiviso le strategie e le aspettative del team, evidenziando l’importanza di concentrazione e adattamento. Una partita fondamentale per la qualificazione, che richiede attenzione e determinazione da parte di tutta la squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti "Ho fatto un discorso chiaro ai ragazzi. Domani giochiamo con chi c'è e cerchiamo nuove soluzioni. In questi due giorni lo abbiamo fatto e mi auguro che domani possiamo portarlo in campo". Lo afferma il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla viglia della sfida di Champions a Copenaghen con i giocatori contati per la lunga lista degli infortunati. "Qualcosa devi cambiarlo – ha detto Conte – visto che abbiamo perso anche Politano, Rrahmani e Neres, che ha ancora un problema alla caviglia. Dobbiamo trovare le soluzioni senza piangerci addosso, rimanendo concentrati su quello che possiamo dare.

Copenhagen-Napoli: il Parken Stadion è già pronto per la super sfida di Champions League #CopenhagenNapoli #ChampionsLeague #SSCNapoli x.com

