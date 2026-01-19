Cercola Carrotta | Martina Coppola entra nella polizia di stato vanto per la comunità

Martina Coppola ha recentemente giurato e iniziato il servizio nella Polizia di Stato a Napoli. La sua scelta si inserisce in una tradizione familiare dedicata alla tutela della legalità, rappresentando un esempio per la comunità locale. Questo passaggio segna un impegno concreto nel ruolo di pubblica sicurezza e rafforza l’importanza del servizio civico nella città.

Napoli: Una tradizione familiare al servizio della legalità. Napoli, 19 gen – " Venerdì la nostra concittadina Martina Coppola ha prestato giuramento, entrando ufficialmente a far parte della Polizia di Stato. Il traguardo assume un valore speciale perché inserito in una tradizione familiare che si tramanda da padre in figlia: anche il padre di Martina è poliziotto e ha rappresentato un esempio nel suo percorso." Così in una nota il consigliere comunale di Cercola, Savio Carrotta. " Con il giuramento – aggiunge Carrotta –, Martina assume la responsabilità di tutelare la sicurezza dei cittadini e di servire lo Stato, incarnando valori fondamentali come legalità, senso del dovere e rispetto delle istituzioni.

