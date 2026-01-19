Centrosinistra e comunali un passo in avanti | si lavora al regolamento delle primarie

Il centrosinistra di Reggio Calabria si avvicina alla definizione del regolamento per le primarie comunali, segnando un importante passo nel percorso verso la scelta del candidato sindaco. Pur mantenendo un clima di attesa e collaborazione, resta ancora da completare il processo decisionale, che potrebbe portare a una candidatura condivisa. Un momento di confronto che mira a rafforzare l’unità e la trasparenza nel percorso politico locale.

Il centrosinistra reggino fa un passo in avanti verso le primarie, ma non possiamo ancora dire “habemus papa”, o meglio sindaco. Fumata grigia nel tavolo progressista che oggi aveva la consegna di arrivare all'accordo definitivo sulle comunali. Ovvero il bivio tra candidato condiviso da tutti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Elezioni comunali a Senigallia, raccolta di firme per i due candidati del centrosinistra alle primarieA Senigallia, la campagna per le primarie del centrosinistra si intensifica, con oltre mille firme raccolte a sostegno dei due candidati in corsa.

Elezioni comunali a Senigallia, nel centrosinistra scatta la sfida nelle primarie tra Romano e LionLe primarie del centrosinistra a Senigallia si terranno domenica 11 gennaio, dalle 8 alle 20, per scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni comunali del 2026.

