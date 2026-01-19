Centro sportivo educativo Paolo Borsellino | avviate le attività sportive gratuite

Il Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino, inaugurato il 15 dicembre vicino al luogo della strage di Via D’Amelio, ha avviato le sue attività sportive gratuite. Coordinato da Vivi Sano e Kleise, il centro collabora con diverse associazioni sportive per offrire opportunità di sport e formazione alla comunità locale. Le iniziative mirano a promuovere valori di inclusione e benessere attraverso programmi accessibili a tutti.

Il giorno dopo l'apertura del Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino, inaugurato il 15 dicembre scorso a pochi metri dal luogo della strage di Via D'Amelio, sono state avviate le attività sportive coordinate da Vivi Sano e da Kleise e condotte insieme ad alcune associazioni sportive.

Il 15 dicembre alle 15:30 sarà inaugurato il Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino, situato a pochi metri dal luogo della strage di Via D'Amelio. La struttura rappresenta un omaggio all'impegno del magistrato e vuole promuovere attività sportive e sociali per la comunità locale, rafforzando il legame tra memoria e futuro.

