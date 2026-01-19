Centro Cappelli poker di proposte Il Municipio 5 fissa otto paletti | l’impianto mantenga l’uso pubblico

Il Municipio 5 ha stabilito otto linee guida per il restyling del Centro sportivo Cappelli di piazza Caduti del Lavoro, mantenendo l’impianto a uso pubblico. La delibera approvata definisce i criteri per il bando di gara riguardante i lavori di ristrutturazione e la gestione futura, a seguito di quattro manifestazioni d'interesse da parte di università e istituti scolastici locali.

I paletti del Municipio 5 sul restyling del Centro sportivo Cappelli di piazza Caduti del Lavoro. La Giunta del “parlamentino“ ha approvato una delibera che fornisce al Comune una serie di indicazioni su come fare il bando di gara che riguarderà i lavori di ristrutturazione e la futura gestione dell’impianto per il quale nei mesi scorsi sono arrivate quattro manifestazioni d’interesse da parte di università e istituti scolastici cittadini i cui nomi sono ancora riservati. Il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese spiega: "La nostra delibera, articolata in otto punti, chiede che l’affidamento del centro sportivo, mantenga pieno carattere pubblico nelle tariffe, nell’accesso, convenzioni con le associazioni sportive del territorio e con gli istituti scolastici, con margine di utile ragionevole e regolato, durata della concessione correlata al piano di ammortamento e alla vita utile e comunque ad affidamenti analoghi, non trentennale e quarantennale come nelle proposte pervenute dagli operatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Quattro idee dai privati per ristrutturare e gestire il centro sportivo Cappelli

Ecco quattro proposte presentate da privati per la ristrutturazione e gestione del centro sportivo Cappelli, situato in piazza Caduti del Lavoro a Milano, zona Tibaldi. Il centro, gestito fino al 2023 dalla società sportiva Savorelli e successivamente da Milanosport, rappresenta un’importante risorsa per la comunità locale. Le proposte mirano a valorizzare e migliorare le strutture, garantendo servizi qualificati e sostenibili per gli utenti.

