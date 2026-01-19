Cent’anni e non sentirli il segreto di Libera | Lavorare cantare e ballare

Libera, che quest’anno celebra il suo centesimo compleanno, condivide il segreto della sua longevità: lavorare, cantare e ballare. Ex ballerina, ha trascorso la vita tra musica e socialità, accompagnata dal marito nei locali e nei veglioni. La sua esperienza testimonia come uno stile di vita attivo, ricco di passione e movimento, possa contribuire a vivere a lungo e in buona salute.

"Il segreto per arrivare ai 100 anni? Lavorare, cantare e ballare. Ero una ballerina, con mio marito andavamo ai veglioni, nei locali. Cosa dovevo fare di più? Mi sono sempre data da fare: in fabbrica, da parrucchiera e da aiutante, in casa, facevo da mangiare per tutti". È ancora piena di energie Libera Moroncelli mentre riceve l'abbraccio di figli, nipoti e pro nipoti per l'ingresso fra i centenari santarcangiolesi. Dopo una fetta di torta preparata dalla figlia e un brindisi, battute e abbracci con il sindaco Filippo Sacchetti: "È un ragazzino, non ha neanche la metà dei miei anni. Santarcangelo è bella anche se non vado da un po' in centro.

Daniele Simoncelli, 36 anni, conferma la sua passione per le corse e la volontà di proseguire nel mondo dello sport. Con un’esperienza consolidata, il pilota italiano guarda al futuro con attenzione, mantenendo un forte legame con le giovani generazioni. La sua determinazione dimostra che l’età è solo un numero e che l’impegno può aprire nuove strade, anche oltre la competizione.

