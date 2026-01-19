Cattelan | Scudetto Inter? Ho ancora paura della Juventus – VIDEO

In questa intervista, il conduttore e tifoso dell’Inter, Marco Cattelan, affronta il tema dello scudetto nerazzurro, esprimendo le proprie preoccupazioni riguardo alla Juventus. Con un punto di vista personale, Cattelan riflette sulla stagione e sulle sfide che ancora attendono la squadra, offrendo un’analisi sobria e rispettosa della situazione attuale. Un approfondimento che mette in luce le emozioni e le considerazioni di un tifoso coinvolto nel cammino dell’Inter.

di Marco Baridon Cattelan: «Scudetto Inter? Ho ancora paura della Juventus». Così il noto conduttore tv e tifoso nerazzurro. Le dichiarazioni. ( inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo “ My name is Luca-Ballata con Vialli ”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsa, Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti. A ricordarlo anche il conduttore televisivo Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cattelan: «Scudetto Inter? Ho ancora paura della Juventus»

Quote scudetto, Inter sempre favorita. Crolla quella della JuventusLe quote scudetto mostrano l’Inter ancora favorita, mentre quella sulla Juventus subisce un calo.

