Catania tenta di soffocare figlia neonata | fermata dalla sorella e dai carabinieri

A Catania, una neonata di cinque mesi è stata vittima di un tentativo di soffocamento da parte della madre, che si è chiusa in camera cercando di compiere l’atto. La sorella e i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, interrompendo il gesto e mettendo in sicurezza la bambina. La vicenda è ora sotto approfondimento delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Si è chiusa in camera da letto e ha tentato di soffocare la figlia neonata di soli 5 mesi. Tragedia sfiorata domenica pomeriggio a Catania dove solo l'intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile ha scongiurato il peggio. L'allarme è scattato dopo la chiamata al 112 della sorella della donna, preoccupata per lo stato . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Tenta di soffocare la figlia di cinque mesi: madre fermata dai carabinieri a Catania Catania, tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: salvata dai carabinieri dopo l’allarme della sorella

A Catania, una donna di 20 anni ha tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dalla sorella tramite un sms, ha evitato il peggio. L’episodio si è verificato nel rione Marinaro della Plaia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza familiare e sulle condizioni della madre. La bambina è stata soccorsa e ora si trova sotto osservazione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Catania, tenta di soffocare figlia neonata: fermata dalla sorella e dai carabinieri - Tragedia sfiorata domenica pomeriggio a Catania dove solo l'intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile ... adnkronos.com

TENTA DI SOFFOCARE LA FIGLIA DI 5 MESI Tragedia sfiorata a Catania, l'intervento dei carabinieri --> https://www.teleone.it/2026/01/19/tenta-di-soffocare-la-figlia-di-5-mesi-lintervento-dei-carabinieri-tragedia-sfiorata-a-catania/ - facebook.com facebook

#Catania, madre tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, bloccata dai carabinieri x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.