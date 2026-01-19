A Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in seguito a una segnalazione di emergenza, riuscendo a salvare una bambina di cinque mesi da una situazione critica. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza della neonata. La vicenda evidenzia l'importanza della prontezza delle forze dell'ordine in situazioni di emergenza domestica.

Un intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania ha consentito di salvare la vita a una neonata di soli 5 mesi. L’allarme è scattato a seguito di una chiamata al 112 NUE effettuata dalla sorella di una giovane mamma che, dopo essersi chiusa a chiave nella camera da letto con la piccola, aveva inviato un messaggio in cui manifestava l’intenzione di compiere un gesto estremo. Raggiunta la palazzina, i Carabinieri hanno forzato l’accesso alla stanza, riuscendo a bloccare la madre mentre stava soffocando la neonata con le mani e con un cuscino. E’ stato immediatamente praticato il massaggio cardiaco alla piccola, che fortunatamente ha ripreso conoscenza dopo pochi istanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Catania, madre tenta di soffocare la figlia di 5 mesi: l'intervento dei Carabinieri

