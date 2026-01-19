Caso Signorini Medugno in procura | Non posso dire se esiste un sistema

Antonio Medugno è stato ascoltato dai pm di Milano nell’ambito delle indagini sul caso Signorini. Durante l’interrogatorio, Medugno ha affermato di non poter confermare l’esistenza di un sistema correlato alla vicenda. La questione, al centro di attenzione pubblica, è ancora in fase di approfondimento, con le autorità che continuano a raccogliere elementi per chiarire i fatti.

Alfonso Signorini è stato denunciato da Antonio Medugno che oggi è stato ascoltato dai pm di Milano che stanno indagando sul caso che sta facendo tanto discutere Antonio Medugno è stato ascoltato questa mattina dai pm Mannella e Gobbis dopo che ha denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale e estorsione. Le accuse sono state rivolte al conduttore attraverso la trasmissione Falsissimo di Fabrizio Corona, poi Medugno ha deciso di denunciare, il 24 dicembre, l’ex direttore di Chi. Oggi è stato interrogato ed ha confermato tutte le accuse. E’ convinto che non sarà il solo a denunciare ma confessa anche che non se la sente di definire il caso Signorini come un “sistema”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In Tribunale a Milano, Antonio Medugno è stato ascoltato come testimone nel procedimento relativo a Alfonso Signorini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fornito dichiarazioni in merito alla denuncia che accusa il conduttore di violenza sessuale ed estorsione. La testimonianza si inserisce in un’indagine ancora in corso, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti contestati.

Attualmente si svolge presso la procura di Milano l’audizione di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Medugno ha denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione, dopo aver rilasciato un’intervista a Fabrizio Corona in cui ha accusato il conduttore televisivo. La vicenda riguarda approfondimenti sulla sua testimonianza e sulle accuse mosse, nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso.

