Caso Signorini Antonio Medugno sentito dai pm | ecco che cosa ha detto

Una giornata cruciale, carica di tensione e attenzione mediatica, ha riportato sotto i riflettori uno dei casi più delicati delle ultime settimane. Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è presentato in Procura per essere ascoltato dai magistrati dopo la denuncia depositata contro Alfonso Signorini. Un passaggio chiave dell’inchiesta, che segna l’ingresso formale della sua versione dei fatti nelle aule giudiziarie. Antonio Medugno è stato sentito dai pm: ecco le sue parole. Medugno è stato ascoltato come teste e parte offesa nell’ambito dell’indagine nata dalla denuncia per estorsione e violenza sessuale presentata il 24 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

