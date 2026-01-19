Caso Ronaldo si conclude la vicenda in tribunale | non dovrà restituire i 9.7 milioni alla Juventus del periodo Covid Cos’è successo

Si conclude la vicenda legale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus, riguardante un presunto importo di 9,7 milioni legato al periodo Covid. Dopo un lungo procedimento, è stato stabilito che l’attaccante portoghese non è tenuto a restituire la somma richiesta dal club. Questa decisione mette fine a una delle questioni economiche che avevano coinvolto il calciatore e il club negli ultimi anni.

Caso Ronaldo, si conclude finalmente la vicenda in tribunale: il fenomeno portoghese non dovrà restituire i soldi alla Juve del periodo Covid. La Juventus esce sconfitta da un’altra battaglia, questa volta non sul rettangolo verde ma nelle aule di giustizia. Cristiano Ronaldo ha battuto la Juventus, in tribunale, scrivendo probabilmente la parola fine a una disputa economica che si trascinava da mesi. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, il giudice del lavoro di Torino ha infatti dato ragione all’ex giocatore bianconero, confermando la validità del lodo arbitrale emesso in precedenza. La sentenza rappresenta un colpo finanziario per la società: il club non potrà riavere indietro i 9,7 milioni di euro di stipendi arretrati versati al fuoriclasse portoghese e, oltre a questo, dovrà anche pagare 80. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Senegal Marocco 1-0, si conclude la Coppa d’Africa dopo una finale assurda: Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio allo scadere. Cos’è successo a Rabat

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Gueye al 94’. La partita, disputata a Rabat, è rimasta impressa per un episodio decisivo: Brahim Diaz ha sbagliato il cucchiaio allo scadere, determinando il risultato finale. Mendy si è distinto come protagonista, parando il rigore e mantenendo la vittoria per il Senegal.

Eredità Agnelli: John Elkann in tribunale per la messa alla prova dopo l’accusa di frode allo Stato. La ricostruzione della vicenda e il caso Ferrero

John Elkann, presidente di Exor e figura di rilievo della famiglia Agnelli, è comparso questa mattina in tribunale per affrontare un procedimento di messa alla prova in seguito all’accusa di frode allo Stato. La vicenda, che coinvolge anche altri aspetti dell’eredità Agnelli, si aggiunge a un contesto di indagini e ricostruzioni legate alla famiglia e alle sue attività.

