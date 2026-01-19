Caso Ronaldo sentenza definitiva | Juve condannata al pagamento
Il Tribunale del Lavoro di Torino ha emesso la sentenza definitiva nel
Si chiude definitivamente il “caso Ronaldo”: il Tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricorso presentato dalla Juventus, confermando la condanna al pagamento in favore di Cristiano Ronaldo. Il club bianconero dovrà versare all’attaccante portoghese 9,7 milioni di euro, che diventano circa 11 milioni con interessi, mettendo fine a una vicenda giudiziaria iniziata nel 2021. La sentenza di Torino chiude il contenzioso. La decisione porta la firma del giudice del lavoro Gian Luca Robaldo, che ha rigettato le tesi difensive della Juventus. Il verdetto conferma integralmente quanto stabilito dal lodo arbitrale dell’aprile 2024, già favorevole a Cristiano Ronaldo, oggi in forza all’ Al Nassr. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Anche le prime case non sono più al sicuro, pignorabile in caso di mancato pagamento: la sentenza
Leggi anche: Unirai, dalla Consulta apertura definitiva al pluralismo sindacale: “La sentenza spazza via ogni pretesa di esclusività in Rai”
Condividere una passione tra fratelli, in questo caso il calcio e l’ammirazione per Ronaldo, favorisce un legame più stretto e di supporto reciproco. Così, sin da piccoli, si stabilisce il piacere della condizione, che da adulti diventa confidenzialità. Anche se tr - facebook.com facebook
I trofei, l'affare Ronaldo e il caso plusvalenze a chiusura del capitolo Juve. A Firenze #Paratici ritroverebbe tanti 'suoi' calciatori x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.