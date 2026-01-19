Caso Ronaldo sentenza definitiva | Juve condannata al pagamento

Il Tribunale del Lavoro di Torino ha emesso la sentenza definitiva nel

Si chiude definitivamente il “caso Ronaldo”: il Tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricorso presentato dalla Juventus, confermando la condanna al pagamento in favore di Cristiano Ronaldo. Il club bianconero dovrà versare all’attaccante portoghese 9,7 milioni di euro, che diventano circa 11 milioni con interessi, mettendo fine a una vicenda giudiziaria iniziata nel 2021. La sentenza di Torino chiude il contenzioso. La decisione porta la firma del giudice del lavoro Gian Luca Robaldo, che ha rigettato le tesi difensive della Juventus. Il verdetto conferma integralmente quanto stabilito dal lodo arbitrale dell’aprile 2024, già favorevole a Cristiano Ronaldo, oggi in forza all’ Al Nassr. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

