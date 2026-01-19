Caso-pompieri Interrogazione al governo

La vicenda dei vigili del fuoco che si sono inginocchiati davanti alla bandiera palestinese, contestata dal Ministero dell’Interno, solleva una questione importante riguardo alla libertà di espressione e ai limiti del ruolo istituzionale. La situazione mette in discussione il rapporto tra dovere e diritto di solidarietà, richiedendo un approfondimento a livello governativo per chiarire i principi e le responsabilità coinvolte.

"La contestazione da parte del Ministero dell’interno e le motivazioni che il Viminale ha presentato contro i vigili del fuoco che si erano inginocchiati davanti alla bandiera palestinese, in segno di solidarietà al popolo massacrato dall’esercito israeliano, pone una questione seria e molto preoccupante". Lo afferma la senatrice Pd Ylenia Zambito che presenterà un’ interrogazione parlamentare al governo Meloni con la firma dei colleghi senatori dem Franceschelli e Parrini. "Alla manifestazione del 22 settembre 2025 - prosegue la parlamentare dem - i pompieri compirono il gesto simbolico di inginocchiarsi per manifestare il proprio cordoglio per le migliaia di vittime civili, in maggioranza donne e bambini di Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso-pompieri. Interrogazione al governo Leggi anche: Report: Boccia, 'azzerare Garante, interrogazione urgente al governo' Leggi anche: Visto Usa negato a Breton, interrogazione del Pd al governo: “Protesti formalmente”. L’Ue valuta come rispondere a Trump La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. L’autoscala dei pompieri. Caso chiuso - "I volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Magenta non si sono mai opposti né formalmente né informalmente all’utilizzo dell’autoscala da parte del Comando per soddisfare esigenze ... ilgiorno.it Tumori rari, Pfas e dispositivi: il caso dei pompieri aretini morti. La proposta: "Tempi e luoghi per decontaminare" https://cityne.ws/hYJGm facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.