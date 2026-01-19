caso paolo mendico ancora nessuna notizia sulla relazione degli ispettori del ministero

Al momento, l’Ufficio scolastico regionale non ha ancora diffuso dettagli sulla relazione degli ispettori riguardo all’incidente nella scuola di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita a poche ore dal rientro in classe a settembre. Restano in attesa di aggiornamenti ufficiali, mentre l’attenzione rimane alta su questa vicenda.

Nessun aggiornamento ufficiale è stato ancora reso noto dall' Ufficio scolastico regionale sulla relazione relativa a quanto accaduto nella scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita a poche ore dal rientro in classe a settembre. Secondo quanto denunciato più volte dai genitori, Paolo sarebbe stato vittima di bullismo, senza che ci siano stati interventi risolutivi. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha inviato ispettori per analizzare il contesto, ricostruire cosa possa aver inciso sulla scelta del ragazzo e valutare quanto l'atteggiamento di docenti e studenti abbia influito.

Morte Paolo Mendico, ancora nessuna notizia sui provvedimenti degli ispettori

Caso Paolo Mendìco, relazione choc degli ispettori: “Scuola carente sui protocolli antibullismo”

Gli ispettori hanno evidenziato importanti carenze nei protocolli antibullismo presso l’istituto frequentato da Paolo Mendìco, il giovane di 14 anni di Santi Cosma e Damiano deceduto lo scorso settembre. La relazione sottolinea criticità nella gestione dei casi di disagio e la mancanza di adeguate procedure di intervento, sollevando preoccupazioni sulla tutela degli studenti e sulla prevenzione del fenomeno nel contesto scolastico.

