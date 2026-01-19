La difesa di Alberto Stasi commenta i recenti approfondimenti sui reperti informatici, ritenendoli irrilevanti rispetto al contesto del caso di Garlasco. In particolare, si sottolinea che le analisi sulla cartella 'Militare' del computer di Stasi, accessibile la sera del 12 agosto 2007, non influenzano la posizione del condannato. La strategia difensiva continuerà con accertamenti specifici su altri elementi, come il computer Chiara Poggi.

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - La difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, ritiene che i nuovi approfondimenti dei consulenti informatici della famiglia della ventiseienne uccisa a Garlasco - Chiara avrebbe fatto accesso alla cartella 'Militare' presente sul pc dell'assassino alle ore 22 del 12 agosto 2007 (giorno prima del delitto, ndr), "oltre ad essere totalmente irrilevante in considerazione del rapporto tra Alberto e Chiara, va considerato con grande cautela, come certamente sanno i consulenti di parte che lo hanno fornito alla stampa".

Caso Garlasco: difesa Stasi, 'analisi Poggi irrilevanti, faremo accertamenti su pc Chiara'

Delitto di Garlasco, la difesa di Stasi: “Dati sui file visti da Chiara Poggi sul pc di Alberto non confermati e irrilevanti”

Nel procedimento relativo al delitto di Garlasco, la difesa di Alberto Stasi ha evidenziato come i dati sui file visionati da Chiara Poggi sul computer di Stasi siano stati presentati senza conferme e ritenuti irrilevanti. La vicenda si riferisce alla sera del 12 agosto 2007, quando Stasi si allontanò da Chiara Poggi per prendersi cura del cane, in previsione di un temporale.

Caso Garlasco, legali Poggi: “Nuove analisi confermano che Chiara trovò file porno sul pc di Alberto Stasi”

La difesa della famiglia Poggi ha comunicato che nuove analisi informatiche confermerebbero come Chiara Galli abbia accesso, la sera prima della sua morte, alla cartella del computer di Alberto Stasi contenente file pornografici catalogati per genere. Questi risultati approfondiscono il caso Garlasco, aggiungendo dettagli sulla possibile connessione tra Chiara e i file presenti sul computer di Stasi.

