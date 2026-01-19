Il caso Garante privacy ha portato alle dimissioni di Scorza, che ha annunciato di aver inviato le sue dimissioni irrevocabili. La decisione arriva in un contesto di accuse che, secondo lui, compromettono l’autorevolezza dell’ente. La vicenda evidenzia le tensioni interne e le sfide che il Garante deve affrontare per mantenere la fiducia nel settore della protezione dei dati personali.

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2026 "Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio. Ho deciso di fare un passo indietro. Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell'interesse dell'istituzione anche se, permettetemi di pensarlo, non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla. Non ho nessuna remora né imbarazzo nel confessare che è stata una delle decisioni più sofferte della mia vita. Lascio – ne sono convinto – uno dei lavori più belli che a una persona possa capitare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Garante privacy, Scorza si dimette: Lascio, con quelle accuse perdiamo autorevolezza

Garante della privacy, Guido Scorza si dimette: "Lascio nell’interesse dell’istituzione”

Il Garante della Privacy Guido Scorza si dimette, annunciando che le sue dimissioni sono nel migliore interesse dell’istituzione. La decisione arriva in un contesto di indagini della Procura di Roma, che coinvolgono anche altri membri del collegio per questioni di presunti illeciti. La vicenda evidenzia l’importanza della trasparenza e dell’integrità nelle istituzioni che tutelano i diritti dei cittadini.

Si dimette Guido Scorza, componente Garante Privacy

Guido Scorza si dimette dal ruolo di componente del Garante della Privacy, annunciando la decisione su Instagram. In una breve comunicazione, ha riferito di aver scelto di fare un passo indietro nell’interesse dell’ente, senza entrare nei dettagli. La sua uscita rappresenta un cambiamento all’interno dell’organismo che si occupa della tutela dei dati personali in Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Caso Garante privacy, Scorza si dimette: Lascio, con quelle accuse perdiamo autorevolezza - "Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio. ilgiornale.it