Il caso Aurora riguarda un procedimento giudiziario in cui il giudice ha evidenziato la chiara volontà omicida di Valdez Velazco, sottolineando l'assenza di pentimento. L'analisi degli indici sintomatici indica un preciso intento di commettere l'omicidio, dopo aver condotto la vittima in un luogo isolato con finalità di abuso sessuale. Questa decisione si basa su elementi che dimostrano la natura deliberata e consapevole delle azioni dell’indagato.

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - "L'analisi degli indici sintomatici della volontà omicida non lascia dubbio in ordine al fine ultimo efficacemente perseguito dall'indagato, il quale, dopo aver agganciato la persona offesa in metropolitana, la conduceva in un luogo isolato, notte tempo, al fine di abusare della stessa sessualmente". E' uno dei passaggi del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Milano Domenico Santoro accoglie la richiesta della misura cautelare in carcere per Emilio Gabriel Valdez Velazco, accusato dell'omicidio aggravato dalla minora difesa e di violenza sessuale di Aurora Livoli, 19 anni, strangolata la sera del 29 dicembre scorso in via Paruta a Milano, nonostante abbia tentato di difendersi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Aurora: giudice, 'chiara volontà omicida di Valdez Velazco, nessun pentimento'

Caso Aurora Livoli, legale Valdez Velazco: “Ha confessato omicidio”

Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57enne peruviano detenuto per tentata rapina, ha ammesso di aver abusato e ucciso Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata morta a Milano nel dicembre scorso. La confessione, resa in presenza del legale, rappresenta un importante passo nel procedimento giudiziario. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessione sulla sicurezza e sulla tutela delle vittime.

Caso Aurora: errore nel casellario di Valdez Velazco, gip 'aggressivo e violento'

Un errore nel casellario giudiziario ha evidenziato discrepanze riguardo Emilio Gabriel Valdez Velazco, accusato dell’omicidio di Aurora Livoli. Nonostante fosse stato denunciato nel 2025 per violenza sessuale, il suo profilo appariva incensurato. Questo dettaglio potrebbe aver influito sulla sua libertà di movimento, sollevando interrogativi sulla gestione dei dati giudiziari e sulla possibilità di prevenire situazioni di rischio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa aggravata nel Pandoro Gate, reato estinto: "Fatta giustizia" - Chiara Ferragni è stata prosciolta dal reato di truffa aggravata per il caso Pandoro: il motivo è "l'improcedibilità" ... virgilio.it