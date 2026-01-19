Case feste quadri e amori di Valentino Garavani da Voghera

Valentino Garavani, nato a Voghera, è diventato un simbolo nel mondo della moda, noto per le sue creazioni eleganti e senza tempo. La sua storia personale e professionale riflette un percorso di passione e dedizione che ha rivoluzionato il concetto di stile. In questa introduzione, esploreremo gli aspetti meno noti della sua vita, tra case, feste, quadri e amori, offrendo uno sguardo autentico e sobrio sulla figura di Valentino.

Iconico! Per una volta il termine, grado zero della scrittura da marchetta-comunicato, non suona esagerato o fantozziano. Lo stilista Valentino Garavani, morto a Roma, era nato a Voghera, città che ha regalato alla capitale e alla Nazione tutta tre personaggioni mica male. Lui, e poi Alberto Arbasino, e Maria Girani poi mitica signora Angiolillo. Vivevano o operavano nel Dopoguerra in un raggio di duecento metri, Valentino nel favoloso palazzo Mignanelli a piazza di Spagna dove oggi c'è la sua fondazione d'arte PM 23, la Angiolillo attaccata alla scalinata, Arbasino di là da porta del Popolo. Angiolillo non so, ma Arbasino e Valentino si conoscevano: stessa generazione, uno del '30 e uno del '32, entrambi enfant prodige (igonigi!) scampati alla provincia e diventati very internazionali.

