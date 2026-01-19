Cascina | al via i lavori di riqualificazione della SP 31 Cucigliana-Lorenzana

A Cascina, partiranno mercoledì 21 gennaio i lavori di riqualificazione della SP 31 Cucigliana-Lorenzana, curati dalla Provincia di Pisa. Gli interventi interesseranno il tratto tra l’intersezione con la SP 67 bis (Arnaccio) e via Rotina, con l’obiettivo di migliorare lo stato della strada e la sicurezza della viabilità locale. La gestione dei lavori sarà coordinata per minimizzare eventuali disagi per gli utenti.

È prevista per mercoledì 21 gennaio la partenza, a cura della Provincia di Pisa, dei lavori di riqualificazione della SP 31 Cucigliana-Lorenzana, nel comune di Cascina, nel tratto che va dall'intersezione con la SP 67 bis (Arnaccio) a quella con via Rotina. Le lavorazioni entreranno dunque nel vivo a metà di questa settimana, salvo imprevisti o eventi meteo avversi, in conseguenza dell'allestimento del cantiere già iniziato nella giornata di lunedì 19 gennaio. Tra l'altro nella notte tra oggi e martedì 20 gennaio, vengono eseguite le prime lavorazioni sul ponte, propedeutiche al proseguimento dei lavori dei prossimi giorni.

