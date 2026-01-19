Cascina al via i lavori di asfaltatura in Via di Corte
A Cascina, a partire da mercoledì 21 gennaio 2026, inizieranno i lavori di asfaltatura sulla SP 31 Cucicliana-Lorenzana, nel tratto tra l’intersezione con la SP 67 bis (Arnaccio) e via Rotina. L’intervento, promosso dalla Provincia di Pisa, mira a migliorare le condizioni della strada e la sicurezza della viabilità locale. I lavori si protrarranno nei prossimi giorni, con eventuali variazioni legate alle condizioni climatiche.
Cascina, lunedì 19 gennaio 2026 - È prevista per mercoledì 21 la partenza, a cura della Provincia di Pisa, dei lavori di riqualificazione della SP 31 Cucicliana-Lorenzana nel tratto che va dall’intersezione con la SP 67 bis (Arnaccio) a quella con via Rotina. Le lavorazioni entreranno dunque nel vivo a metà di questa settimana, salvo imprevisti o eventi meteo avversi, in conseguenza dell’allestimento del cantiere già iniziato nella giornata di lunedì 19 gennaio. Tra l’altro nella notte tra oggi e martedì 20 gennaio, vengono eseguite le prime lavorazioni sul ponte, propedeutiche al proseguimento dei lavori dei prossimi giorni.🔗 Leggi su Lanazione.it
