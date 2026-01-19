Casa la variante al Piano Lisei | Bloccherà la città a vantaggio dei ricchi

L’intenzione di realizzare una variante al Piano Casa nel quartiere Piano ha suscitato critiche, con Lisei che evidenzia come questa scelta possa favorire i più ricchi, limitando lo spazio pubblico. La mancata partecipazione di ordini e associazioni riflette un metodo amministrativo già osservato in passato, che sembra privilegiare interessi di pochi a scapito della collettività.

"Non sorprende il mancato coinvolgimento di ordini e associazioni, è il metodo adottato dell’amministrazione Lepore, ricorda quello del Marchese del Grillo: ‘Io so io e voi.’". Non usa mezzi termini Marco Lisei. Il senatore di Fratelli d’Italia interviene sulla bufera attorno alla seconda variante al Pug (Piano urbanistico generale) per cui, a fine novembre, è partito l’iter in Consiglio comunale. "Questo metodo è già stato adottato in tante altre occasioni – sferza il meloniano –: è una prepotenza amministrativa, che contraddistingue lui (Matteo Lepore, ndr) e questa amministrazione, mossa solo dall’ideologia e non dalla reale volontà di risolvere i problemi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La variante al Piano domani in Consiglio

Domani, 7 gennaio alle ore 20, il Consiglio comunale tornerà a discutere la variante al Piano operativo comunale, che definisce lo sviluppo urbanistico del paese per i prossimi cinque anni. In questa occasione verranno esaminate e approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate nei mesi scorsi, segnando un passo importante nel percorso di definizione del futuro urbanistico locale.

Variante Generale al Piano Strutturale e al Piano Operativo di Civitella

Il Comune di Civitella Arezzo ha annunciato l’avvio della Variante Generale al Piano Strutturale e al Piano Operativo, un passaggio importante per la pianificazione urbanistica del territorio. La presentazione ufficiale dell’avvio del procedimento si è tenuta il 14 dicembre 2025, segnando un momento chiave nel processo di aggiornamento e sviluppo delle strategie di sviluppo sostenibile e urbanistico del comune.

