Carugate mamma e figlia intossicate dal monossido | ricoverate in ospedale

A Carugate, nel Milanese, una donna di 33 anni e la sua bambina di 11 sono state ricoverate in ospedale in codice giallo dopo aver inalato monossido di carbonio da una possibile fuga di una caldaia difettosa. L’incidente si è verificato in un appartamento di via Garibaldi, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Carugate (Milano), 19 gennaio 2026 – Ipotesi caldaia difettosa, fuga di monossido in un appartamento in via Garibaldi a C arugate, nel Milanese: in ospedale in codice giallo una donna di 33 ann i e la sua bambina di 11. Si trovano nel reparto specializzato dell’ospedale di Niguarda, le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Tragedia scampata, in ogni caso. Sarebbe stata la donna, allarmata da un malore notturno, a comporre alle tre del mattino di oggi il 112, chiedendo un’ambulanza. I soccorritori sul posto hanno sospettato subito, e subito accertato, la presenza di monossido nei locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Vigevano, madre e figlia intossicate dal monossido: salvate nella notte

A Vigevano, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, una madre e una figlia sono state trovate intossicate dal monossido di carbonio. L’uomo, rientrato a casa, ha immediatamente chiamato i soccorsi, intervenuti per soccorrere le due donne. L’incidente si è verificato in un’abitazione della città, evidenziando l’importanza di controlli e precauzioni contro le emissioni di monossido.

