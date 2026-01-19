Carta si fonda su separazione poteri

La nostra Costituzione si basa sui principi della democrazia liberale, in particolare sulla separazione dei poteri. Questo principio, condiviso con le altre costituzioni europee del XX secolo, nasce dopo le guerre mondiali e le dittature, per garantire un equilibrio istituzionale e tutelare i diritti dei cittadini. La definizione di un sistema di poteri indipendenti rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità e la corretta funzione dello Stato.

18.30 "La nostra Carta fondamentale, al pari delle altre costituzioni europee nate nel secondo novecento, all'indomani dei devastanti conflitti mondiali e delle esperienze drammatiche delle dittature, si fonda sui principi della democrazia liberale basata sulla separazione tra i poteri.Essa persegue,infatti,il duplice obiettivo di bilanciare i poteri dello Stato e di garantire diritti inviolabili e libertà fondamentali di ciascuno". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Colle i magistrati ordinari in tirocinio.

"La nostra Carta fondamentale si fonda sui principi della democrazia liberale basata sulla separazione tra i poteri. Essa persegue, infatti, il duplice obiettivo di bilanciare i poteri dello Stato e di garantire i diritti inviolabili e le libertà fondamentali di ciascuno", ha x.com

