Carta acquisti 2026 da 40 euro | le nuove soglie Isee e i moduli di richiesta

A partire dal 1° gennaio 2026, le soglie ISEE e i requisiti reddituali per la Carta Acquisti 2026 da 40 euro sono stati aggiornati, in conformità con l’inflazione annuale rilevata dall’ISTAT. Di seguito vengono illustrati i nuovi limiti e i moduli di richiesta, utili per coloro che intendono usufruire di questa misura di sostegno.

Dal 1° gennaio 2026 i requisiti reddituali e il valore dell'ISEE richiesti per poter beneficiare della Carta acquisti sono stati rivalutati in base all'andamento dell'inflazione rilevato annualmente dall'ISTAT. A renderlo noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposito comunicato diffuso sul sito istituzionale. Alla luce dei nuovi requisiti i cittadini che, a partire dal 1° gennaio dell'annualità corrente, presentano domanda per ottenere il beneficio economico disponibile sulla Carta acquisti devono scaricare e presentare agli Uffici postali la modulistica aggiornata, disponibile sui siti internet di INPS, Poste italiane, MEF e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A partire dal 2026, con l’adeguamento all’inflazione, cambiano i requisiti Isee per la Carta Acquisti. La misura, che prevede un supporto di 80 euro ogni due mesi per cittadini con basso reddito, sarà soggetta a nuove soglie di accesso. Queste novità interessano chi usufruisce di questo contributo, destinato all’acquisto di generi alimentari, prodotti sanitari e spese domestiche. Carta acquisti per milioni di italiani: nel 2026 cambiano i limiti Isee per gli 80 euro ogni due mesi

Nel 2026, la carta acquisti continuerà a essere uno strumento di sostegno per le famiglie italiane con ISEE sotto determinate soglie. Introdotta nel 2008, questa misura permette di ricevere un contributo ogni due mesi, aiutando a fronteggiare le spese di alimenti e utenze. Con il cambiamento dei limiti ISEE, anche il numero dei beneficiari e le condizioni di accesso potrebbero essere rivisti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Carta acquisti 2026: cosa controllare per non perdere i 480 euro annui - Carta acquisti 2026: fino a 480 euro all'anno per famiglie con bimbi piccoli e over 65 con isee basso. nostrofiglio.it

