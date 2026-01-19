Carrozzine corazzate e strategia | i campioni del rugby paralimpico alla conquista della Coppa Romagna

La Coppa Romagna di rugby paralimpico vede protagonisti atleti con carrozzine corazzate, impegnati in una competizione che combina tecnica e determinazione. Un evento che celebra lo spirito sportivo e la capacità di superare le sfide, promuovendo inclusione e rispetto. In questa manifestazione, la strategia e il talento si incontrano per offrire uno spettacolo coinvolgente e rappresentativo della forza dello sport paralimpico.

