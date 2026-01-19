Caro Pasquale Stanzione, ci fa piacere ricevere il suo invito. La invitiamo a condividere con noi la sua prossima grigliata, con la consapevolezza che sarà a nostro carico. Restiamo in attesa di dettagli e speriamo di poter condividere un momento conviviale all’insegna della buona compagnia.

Caro Pasquale Stanzione, caro garante della privacy, le scrivo questa cartolina (ovviamente riservata) per chiederle se mi invita (riservatamente) alla sua prossima grigliata. Ho il sospetto che la carne sia molto buona. Ho saputo infatti che lei si rifornisce nella migliore macelleria di Roma, in pratica la boutique del controfiletto, dove servono ministri, presidenti, papi, Toni Servillo, famiglia Gassman e ovviamente parlamentari. I prezzi non sono a buon mercato, ma tanto che importa? Per lei paghiamo noi. Dall’inchiesta della Procura risulta infatti che abbia acquistato in macelleria involtini, bistecche di lombo, etc per 6. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caro Stanzione, ci inviti a cena. Tanto paghiamo noi

Juan Jesus a Dazn: «Per lo Scudetto ci siamo anche noi. Conte è un vincente, ci ha caricato tanto»

Juan Jesus, intervistato da Dazn dopo il match tra Inter e Napoli, ha commentato la corsa allo Scudetto, sottolineando la presenza dell’Inter nella lotta. Il difensore azzurro ha inoltre elogiato Antonio Conte, definendolo un allenatore vincente che ha motivato la squadra. Le sue parole offrono uno sguardo sulla mentalità del gruppo e sulla competitività della stagione in corso.

Primi dettagli sulle indagini che coinvolgono il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione. Mentre le famiglie faticano ad arrivare a fine mese, nelle istituzioni la corruzione impazza - facebook.com facebook