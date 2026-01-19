Caro affitti mono e bilocali alle stelle a Genova

Negli ultimi mesi, i prezzi degli affitti a Genova sono aumentati, riflettendo una tendenza nazionale. Secondo recenti analisi, i canoni di locazione per monolocali e bilocali registrano incrementi moderati, in linea con l’andamento generale del mercato immobiliare italiano. Questo scenario evidenzia una crescente domanda di soluzioni abitative di piccole e medie dimensioni, influenzata da fattori economici e sociali in evoluzione.

Secondo le analisi dell'ufficio studi di un noto gruppo immobiliare, in media in Italia i canoni di locazione nella prima parte del 2025 hanno messo in evidenza un aumento del 3,1% per i monolocali, del 2,9% per i bilocali e del 3,2% per i trilocali. Si evidenzia, rispetto al semestre precedente.🔗 Leggi su Genovatoday.it Gasolio alle stelle: a Trento e Bolzano il pieno più caro d’Italia

Secondo l’ultima analisi dell’Unione Nazionale Consumatori, i prezzi del gasolio sono al loro massimo in Italia, con Bolzano e Trento che registrano i valori più elevati. I dati, basati sui prezzi ufficiali comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, evidenziano una situazione di particolare attenzione per gli automobilisti nelle due città. Leggi anche: Milano, affitti brevi alle stelle per le Olimpiadi: +102% in tre mesi Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caro affitti, a Bologna una risposta concreta per trattenere gli infermieri - A Bologna una foresteria gratuita prova a trattenere i professionisti e garantire i servizi. nurse24.it

TIF Media. . A Firenze il caro affitti arriva in periferia Se in area UNESCO dopo il regolamento per le locazioni turistiche brevi si comincia a vedere un rallentamento di nuove locazioni autorizzate, le conseguenze ora come ora si rischia di vederle in periferia, - facebook.com facebook

