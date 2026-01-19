Carnevalentino | cena romantica e festa in maschera all’Hotel Villa D’Amato

Ritmo Eventi presenta “Carnevalentino”, una serata che unisce l’atmosfera del Carnevale alla suggestione di San Valentino. All’Hotel Villa D’Amato, sarà possibile partecipare a una cena romantica e a una festa in maschera, creando un’occasione speciale per condividere momenti di convivialità e divertimento in un contesto raffinato. Un evento pensato per chi desidera vivere un’esperienza originale, tra tradizione e romanticismo.

