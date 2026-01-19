Carnevalentino | cena romantica e festa in maschera all’Hotel Villa D’Amato
Ritmo Eventi presenta “Carnevalentino”, una serata che unisce l’atmosfera del Carnevale alla suggestione di San Valentino. All’Hotel Villa D’Amato, sarà possibile partecipare a una cena romantica e a una festa in maschera, creando un’occasione speciale per condividere momenti di convivialità e divertimento in un contesto raffinato. Un evento pensato per chi desidera vivere un’esperienza originale, tra tradizione e romanticismo.
Ritmo Eventi presenta il “Carnevalentino”, un evento unico nel suo genere che unisce la magia del Carnevale con l’eleganza di San Valentino. L’appuntamento è fissato per il 14 febbraio 2026 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo, per una serata all’insegna dell’amore, del divertimento e del buon.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Cooperative agroalimentari e artigiane, villa d’Amato ospita il convegno dell’Unci “le delizie di Sicilia in festa”
Leggi anche: Katy Perry e Justin Trudeau, innamorati in Giappone: passeggiata e cena romantica a Tokyo
SABATO 7 FEBBRAIO FESTA DI CARNEVALE IN COLLINA Il Setaccio è lieto di invitarVi ad una fantastica cena in maschera (non obbligatoria) per festeggiare il CarnevaleSi cena e poi si fa festa!! Premi alle maschere migliori Varianti per - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.