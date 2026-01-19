Carlo Conti in Piazza di Spagna a Roma per lo spot di Sanremo 2026 | la folla intona Con te partirò Il video di Amicait

Carlo Conti è stato protagonista di uno spot a Piazza di Spagna, Roma, in vista di Sanremo 2026. La scena, ambientata ai piedi della Trinità dei Monti, ha visto la partecipazione di una folla che ha intonato

(askanews) – «Oggi niente annunci, soltanto il grande spot nel cuore di Roma», ha detto Carlo Conti arrivando a piazza di Spagna, ai piedi della Scalinata di Trinità dei Monti, per girare l’ultimo spot «Tutti cantano Sanremo», in vista del Festival. GUARDA LE FOTO Sanremo 2026: figli d’arte, sconosciuti, coppie, il più giovane e l’habitué. Lo spot per Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico, assediato dai giornalisti e fotografi, non ha voluto svelare altre sorprese della kermesse che si aprirà il 24 febbraio. I romani si sono radunati per un flashmob e per cantare Con te partirò. «La sapete?» ha chiesto Conti, per poi aggiungere: «Altrimenti proveremo con Roma non far la stupida . 🔗 Leggi su Amica.it

Carlo Conti ha portato l’atmosfera di Sanremo nel centro di Roma, registrando lo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ in piazza di Spagna con l’orchestra di Santa Cecilia. L’evento ha avuto luogo oggi, consolidando il legame tra il celebre festival e la capitale, attraverso un’operazione che coinvolge musica e tradizione in un contesto iconico della città.

