Caressa | Il Napoli è passato da 59 a 145 partite saltate dai giocatori infortunati

Fabio Caressa è intervenuto a Sky calcio club in merito agli infortuni del Napoli. Caressa sul Napoli. Le sue parole: « Andiamo a vedere gli infortuni del Napoli. Dall’anno scorso erano 59 giornate perse dai giocatori infortunati. Adesso siamo passati a un totale, con i lungodegenti tipo Lukaku e De Bruyne, di 145 partite saltate dagli infortunati. Vuol dire il triplo, tantissimo. Dipende dal fatto di giocare ogni tre giorni? Qualcuno parla anche, non so se si è parlato in passato del campo d’allenamento. Qualcuno ha fatto l’ipotesi, però è lo stesso dell’anno scorso ». Questa settimana gli azzurri dovranno far fronte a due nuovi infortunati, ovvero Rrahmani e Politano, che hanno subito entrambi una lesione nel match contro il Sassuolo di campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

